Графіки відключення світла в Запоріжжі на 18 квітня заплановані заради профілактики та безпеки містян.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 18 квітня передбачають низку планових перерв у постачанні електроенергії у зв’язку з ремонтом електрообладнання, повідомляє Politeka.

Такі інформацію надає міськобленерго.

Роботи триватимуть у різних районах міста протягом усього дня. Жителям варто заздалегідь підготуватися до відключень, аби уникнути незручностей.

Зокрема, з 13:00 до 16:00 без електроенергії залишатимуться будинки по вулиці Дмитра Вишневецького (раніше Ладозька): №13б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26 (під’їзди 1–4). Також у цей проміжок часу триватимуть роботи на вул. Професора Толока (Маршала Чуйкова), будинки №15, 17, 19, 21.

З 10:00 до 17:00 планові роботи пройдуть у районі вул. Будинок відпочинку, а також на о. Хортиця, вулицях Лісництво, Набережна, Наукове містечко, Січ, та низці інших. Великий перелік адрес охоплює десятки вулиць і провулків, зокрема: Івана Нечуй-Левицького, Волонтерську, Цегельну, Металістів, Гетьмана Сулими, Фронтовий, Озерний, Павлокічкаську, Республіканську, Алмазну, Фабричну та інші.

Ще одна хвиля очікується з 09:00 до 16:00 по вулицях Автодорівська, Володимира Мономаха, Гончара, Учительська, Чонгарська, Каспійська та прилеглих провулках (Єреванський, Стальний).

Окремо варто звернути увагу на відсутність електрики з 09:00 до 13:00 в районі вул. Гданська, Героїв 37-го батальйону, Зачиняєва, Марко Вовчок, Сковороди, Магара та Олександра Говорухи.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 18 квітня охоплюють широкий спектр адрес, тому мешканцям варто звірити свою - з оприлюдненим списком та завчасно подбати про зарядку пристроїв, запаси води чи інші побутові потреби. Усі роботи є плановими та необхідними для стабільності енергосистеми міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.