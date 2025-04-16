Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня охоплюють десятки вулиць і провулків у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Причина — плановий ремонт електрообладнання, повідомляє міськобленерго.

Так, з 9:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці вулиць Креміно, Автострадної, Білогорської, Відмінної, Морфлотської, Демократичної, Передової, Зразкової, Радіаторної, Фрезерної та інших — перелік адрес дуже широкий.

З 13:00 до 17:00 заплановано знеструмлення по вулицях Акацієвій (Титова), Архітекторки Бельман, Вегмана, Карпатській, Сергія Корольова, а також у селі Високогірне.

Ще одна група адрес теж не матиме електропостачання з 11:00 до 14:00 — це вул. Кайдашева, Теліги, Пантелеймона Куліша, Стадіонна, Зачиняєва та інші.

Окремо знеструмлення триватимуть з 9:00 до 13:00 на вулицях Виноградній, Курганній, Панаса Мирного, Зерновій, Прогресивній та прилеглих провулках.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня розроблені задля профілактики аварійних ситуацій та оновлення електромереж.

світло

Рекомендується заздалегідь зарядити пристрої, перевірити побутову техніку та підготуватись до тимчасових незручностей.

Щоб дізнатися, чи потрапляє ваша адреса в список планових ремонтів, перевіряйте оновлення на сайті енергетичної компанії або слідкуйте за офіційними каналами комунальних служб.