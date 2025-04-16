Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня охоплюють десятки вулиць і провулків у різних районах міста, повідомляє Politeka.
Причина — плановий ремонт електрообладнання, повідомляє міськобленерго.
Так, з 9:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці вулиць Креміно, Автострадної, Білогорської, Відмінної, Морфлотської, Демократичної, Передової, Зразкової, Радіаторної, Фрезерної та інших — перелік адрес дуже широкий.
З 13:00 до 17:00 заплановано знеструмлення по вулицях Акацієвій (Титова), Архітекторки Бельман, Вегмана, Карпатській, Сергія Корольова, а також у селі Високогірне.
Ще одна група адрес теж не матиме електропостачання з 11:00 до 14:00 — це вул. Кайдашева, Теліги, Пантелеймона Куліша, Стадіонна, Зачиняєва та інші.
Окремо знеструмлення триватимуть з 9:00 до 13:00 на вулицях Виноградній, Курганній, Панаса Мирного, Зерновій, Прогресивній та прилеглих провулках.
Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня розроблені задля профілактики аварійних ситуацій та оновлення електромереж.
Рекомендується заздалегідь зарядити пристрої, перевірити побутову техніку та підготуватись до тимчасових незручностей.
Щоб дізнатися, чи потрапляє ваша адреса в список планових ремонтів, перевіряйте оновлення на сайті енергетичної компанії або слідкуйте за офіційними каналами комунальних служб.
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