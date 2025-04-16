Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня заплановані заради профілактики та безпеки.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня охоплюють десятки вулиць і провулків у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Причина — плановий ремонт електрообладнання, повідомляє міськобленерго.

Так, з 9:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці вулиць Креміно, Автострадної, Білогорської, Відмінної, Морфлотської, Демократичної, Передової, Зразкової, Радіаторної, Фрезерної та інших — перелік адрес дуже широкий.

З 13:00 до 17:00 заплановано знеструмлення по вулицях Акацієвій (Титова), Архітекторки Бельман, Вегмана, Карпатській, Сергія Корольова, а також у селі Високогірне.

Ще одна група адрес теж не матиме електропостачання з 11:00 до 14:00 — це вул. Кайдашева, Теліги, Пантелеймона Куліша, Стадіонна, Зачиняєва та інші.

Окремо знеструмлення триватимуть з 9:00 до 13:00 на вулицях Виноградній, Курганній, Панаса Мирного, Зерновій, Прогресивній та прилеглих провулках.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 17 квітня розроблені задля профілактики аварійних ситуацій та оновлення електромереж.

Рекомендується заздалегідь зарядити пристрої, перевірити побутову техніку та підготуватись до тимчасових незручностей.