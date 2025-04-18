Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів в Запоріжжі, то у вас є шанс знайти гарну вакансію.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі стає все доступнішою, адже у місті відкрито одразу кілька вакансій, які підходять людям літнього віку, повідомляє Politeka.

У Вознесенівському районі шукають шліфувальника для виготовлення штампів на інструментальному виробництві. Досвід обов’язковий, однак можлива зайнятість для людей похилого віку або варіант підробітку. Оплата щоденна, зарплата — від 16 000 до 20 000 грн.

У Дніпровському районі потрібна продавчиня в продуктовий магазин. Бажано жінка з досвідом, допускаються кандидатки пенсійного віку. Графік — тиждень через тиждень з 08:00 до 22:00, офіційне працевлаштування. Ставка — 500 грн за день плюс відсоток від продажів.

Гаражний кооператив у Шевченківському районі шукає електрика. Робота постійна, із гнучким графіком. Оплата — 100 грн/год, пріоритет — кандидатам пенсійного віку. Телефонувати можна з 09:00 до 16:00 у будні.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі дозволяє не лише підзаробити, а й залишатися соціально активними. У місті дедалі частіше відкриваються вакансії, орієнтовані саме на досвідчених спеціалістів.