Графіки відключення світла в Запоріжжі 19 березня затронуть не один район міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 19 березня планують ввести через планові та аварійні ремонтні роботи, проте обмеження зачеплять лише деякі райони міста, повідомляє Politeka.net.

За даними Запоріжжяобленерго, знеструмлення торкнеться кількох районів міста.

Очікуються масштабні перебої з електрикою в різних районах міста. Графіки відключення світла в Запоріжжі 19 березня виглядають так:

З 13:00 до 17:00 – електропостачання буде відсутнє на: Михайла Грушевського (Ульянова) 56.

З 11:00 до 17:00 – можливі перебої за адресами:

Вагонна 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 39, 41-51, 44а, 44-52;

Васильєва 44;

Культурна 68, 7, 71, 73;

Леоніда Каденюка (Чкалова) 16, 18, 24, 21, 23, 25, 27а, 26-32, 36, 7а, 9, 11, 13-17, 21;

Святоволодимирівська (Калініна) 66, 69, 71;

Степова 29-41, 43, 56, 58, 60, 62-68;

Столярна 34-48, 39, 41-53;

Магістральна 88б, 92, 92 (9 пов), 94 (9 пов), 96а.

З 10:00 до 17:00 – тимчасове вимкнення на:

8 Березня 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 25, 27, 29а, 4, 8;

Івана Гутніка-Залужного (Червоної кінноти) 23, 31–51, 16–28а, 51–85, 30–56, 58–60;

Айвазовського 13А–57, 16–62, 48а, 41, 42а, 42, 59, 61–79, 63, 64–68, 72–92, 79а, 70, 88;

Богдана Ступки (Третьої п`ятирічки) 34-40, 41-63, 45/1, 44-50, 54-76, 42, 20, 52, 52а, 62;

Виноградна 84;

Заозерна 1–13, 2–8а, 10–30, 15–37

Зернова 19–49, 2, 3, 6–16, 4, 9–17, 20–26, 94;

Зернова 19–49, 2, 3, 6–16, 4, 9–17, 20–26, 94; Котляревського 1–19/1, 2–66, 103, 104, 104–112, 105, 118, 19/2–39, 2, 37, 40, 41, 43–59, 61–71, 63, 71/а, 71/в, 71/с–85, 114, 114а, 87–89, 91–99, 120–122, 126а, 92–102а;

Курганна 1–15, 2–22, 18, 2а;

Логінова 11–21, 16–18, 23, 25, 14, 2–10, 3–9, 22–34, 27–35, 36–38, 37–47;

Медична 35

Незалежності 126, 5, 6, 8;

Олександра Мурашка (Шишкіна) 1–5, 9–21, 2–46, 23–33, 48–72

Панаса Мирного 2а–6а, 85–95, 73–83;

Петра Третяка (Ватутіна) 116–124, 3–37, 4–56, 39, 58/1, 41–71, 58–92, 75, 75а, 94–110;

Престижна 1, 4б, 2-4;

Прогресивна 1–13, 3а, 103а, 105а, 115, 12–20, 17–105, 24–28, 24а, 26Б, 3а, 8–10;

Тиражна 28–52;

Товариська 1–17, 2–6, 18, 19–35, 22–34, 38, 44–46, 8–16;

пров. Бердянський 1–7, 2–8;

пров. Газетний 1–7, 2–8

пров. Зерновий 2–16, 3–13, 15;

пров. Прямий 1|3/1, 2а, 2, 10–12, 15–19, 3–15, 4–8;

Рибальський 1–11, 2–10.

З 10:00 до 16:00 – графіки відключення світла в Запоріжжі 19 березня очікується на:

Батарейна 10, 12-28, 1а, 1, 5-21, 2-8, 23, 25, 30-34, 42;

Білогорська 49б;

Закарпатська 36-42,43-53;

Знаменська 13, 15-37, 20, 22, 24-36, 38, 38 а (оп 7-1), 40-50, 51, 53;

Кедрова 1, 2а-м, 2у, 2, 4, 3, 7-39;

Літня 15-41, 42-48, 43-47, 47а, 49, 50, 8-40, 42а;

Митрополита Шептицького (Белінського) 103, 104а, 105-119, 123-129, 106-112, 152, 82-102, 104, 97-101, 103;

Продольна 63-77, 78-88, 88а;

Сланцева 1а

Стратосферна 15а, 17-31, 26-38

Ялинкова (Крупської) 2, 4-36, 7-11, 13, 15-29

Знаменський 27а, 28а, 30а, 30а-1, 32а, 32б, 34а, 36а, 38а, 40а, 40б, 44, 44а, 44а-1.

З 9:00 до 15:00

Івана Богуна 12-16, 13-49, 18-50, 51-67, 52, 54, 69, 71, 71а

Запрудна (Прудова) 1-19, 2-18, 20

Кибальчича 1-51, 2-54

Молочна 1-7, 7а, 2-10, 12

Радісна 1, 12-16, 16б, 20-44, 44а, 2, 4а, 3, 5, 6, 8а, 10

Раєвського 1

Хлібна 1-27, 29а, 2-20, 24-28, 28а, 28б

Гурзуфський 22а, 24, 26, 23, 25

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей. Оновлену інформацію можна знайти на сайті Запоріжжяобленерго.

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