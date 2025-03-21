Подорожчання продуктів у Запоріжжі триває, і цього разу українські споживачі зіштовхуються з новим переписуванням цінників на базові позиції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі особливо позначилося на хлібі, салі та беконі, повідомляє Політека.

Як йдеться на порталі Мінфін, вартість деяких хлібобулочних та м’ясних виробів в українських супермаркетах знову виросла.

Так, пшеничний хліб (нарізка, 650 г) подорожчав з 38,79 грн до 40,65, що є зростанням на 4,8%. Водночас "Цар Хліб" (нарізний, 600 г) залишився майже без змін, знизившись з 40,83 грн до 40,81.

М’ясо також стало дорожчим. За домашнє сало (1 кг) тепер доведеться заплатити не 232,47, а 239,70 гривень, що є помітним зростанням. Найдешевше сало можна знайти в мережі МегаМаркет за 200,40 грн/кг, а найдорожче – у Новусі, де ціна сягнула 279.

Бекон також б'є по гаманцю. Від "Укрпромпостач" (1 кг) він виріс із 458,88 до 465,60 гривень. Наразі його ціна варіюється від 401,10 грн до 499,00, і різниця між найбільш і найменш дорогим - складає майже 25%.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі створює додатковий тиск на споживачів і впливає на загальний рівень інфляції. Експерти прогнозують, що ціни можуть продовжувати збільшуватися через зміни на ринку сировини та виробництва, а також через підвищення витрат на транспорт та енергоносії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.