Подорожчання яєць в Запоріжжі вже вплинуло на бюджет місцевих жителів.

У березні 2025 року відбулося подорожчання яєць в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

У місті середній цінник на перепелині (20 шт.) становить 65,05 грн, що на 1,63 більше порівняно з лютим 2025 року. На сьогоднішній день різні торгові мережі пропонують перепелині продукти за наступними цінами: в Ашані — 61,50 гривень, в Мегамаркеті — 69,70, а в Метро — 63,96. Порівняно з лютим, середня вартість цього продукту зросла на 1,63.

Квочка (С1, 0) в Auchan 1 наразі коштує 72,10 грн, що на 10,70 дорожче порівняно з минулим місяцем. Інші супермаркети, зокрема Novus, пропонують курячі яйця за цінником 72,10. За даними індексу споживчих цін, з початку березня середня ціна зростає.

Не мобійшло подорожчання і Ясенсвіт (10 шт). У Мегамаркеті вони коштують 78,20 гривень, а в Novus — 68,09. Вартість Ясенсвіт (18 шт) у середньому становить 120,27 грн, з приростом на 0,57 за минулий місяць.

Загалом, подорожчання яєць в Запоріжжі триває, і це впливає на бюджет споживачів. Розцінки в різних супермаркетах змінюються, але загальна тенденція до зростання залишається очевидною. Ситуація на ринку, ймовірно, продовжує залишатися під контролем фахівців, однак за останній місяць середні цінники зросли на 1,63 гривень.

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