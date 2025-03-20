Графіки відключення світла в Запоріжжі 21 березня затронуть не один район міста, проте електрику повернуть у різний час.

Планові та аварійні ремонтні роботи призвели до того, що електрики ввели графіки відключення світла в Запоріжжі 21 березня, повідомляє Politeka.net.

За даними Запоріжжяобленерго, знеструмлення торкнеться кількох районів міста.

Очікуються масштабні перебої з електрикою в різних районах міста. Графіки відключення світла в Запоріжжі 21 березня виглядають наступним чином:

З 13:00 до 16:00 – електропостачання буде відсутнє на вулицях: Випробувачів 1-4; Курузова 3|5 п. 1–4|7; Маршала Судця 2; шосе Хортицьке 28 п.1–3|28 п.4–5.

З 09:00 до 17:00 – можливі перебої за адресами:

бул. Центральний 15|15А|17|17А|19;

Івана Підкови (Читинська) 11е|13-35|1в|1и|1з|1ж|3а|20а|22|24|24|26-32|2а|2в|2з|3|5-9|11|4-18|20;

Варнацька (Кам`янська) 1-21|2-26;

Гайдамацька (Двінська) 1-7|14-32|2-10|27-33|34-40|9-25;

Гамалійська (Новочеркаська) 1|1а|1б|1в|1г|1д|15а|17-27|2|2д|2и|3-13|15|4-32;

Заповітна (Батайська) 1-27|2-30, 31-41|73|125|147|32-36|38|40-80|82|82|84;

Канівська 1-11|13-23|16|18а|18а|18б|18г|20-32|2г,2д,2ж,2,4,6(оп.3,61),8-14;

Назара Стодолі (Таганрозька) 1-39|2-34;

Тарасівська (Червонополянська) 1|3-27|1а, 29-55|57|59-79, 2|2а|57;

пров. Генічеський 1-17|2-12, 14|19;

Героїчний (Воркутинський) 1-21|2-22;

Моринецький (Майкопський) 1-15|2-16;

Моринецький (Майкопський) 17|18;

Оріхівський 1-21|2-28;

Світлодолинский 1-19, 2|4-24;

Тінистий 1-29|2-22;

Автострадна 113;

Академіка Вернадського (Тимошенка) 73|75, 77-95|78-96;

В`ячеслава Радіонова (Новоросійська) 1|3-51|2|4|6|8-18|20|22-48;

Вуглегірська 130|132|55-93|99-105|56-126|128; Відмінна 16-22|19-25;

Доблесна 33;

Досягнень 1-13|2-16;

Заполярна 38|39|39а;

Зразкова 1-47|2-30|18|34|35;

Килимова 11|34|36;

Лижна 1|3;

Морфлотська 80-82;

Музична 103-143|128-132|76|80-106|108|116|118|122|124; 108|110-114|120|124|126; 56-74|78|79-101;

Передова 18;

Початкова 18-26|21-25;

Радісна 19|21|29;

Слобожанська (Сахалінська) 1-7|2-8, 11-21|27-37|16|20-30|32|34-38, 25, 39;

Футбольна 10-16|15-21;

Червоної калини (Красноградська) 75-93|76-94;95|96;

Юності 133|92-112, 70|72|74-90|87а|91-131|133|135.

З 09:00 до 15:00 – тимчасове вимкнення на:

Електрична 1-29|2-70|31|33-69;

Крива Бухта 1|100|102|112|18|1а|5|2|21|25|27|31|35|22|28|35|37|39|37|39|41|43|38|4|40|41 (оп. 12)|41 (оп. 4/2,)|43|45а|44|45|45а|69б|5|5а|64|74|64|74|76|69|69с|71|79|79а|85|87а|7|11|15|19|76|82|82а|86|8|10|10(гараж)|16|87а|89|88|90|90б|96|96с|96кв1|98|89|89а|91|97|97|97б|98|99а;

Літературна 1-29|14а|16|18|2-12|14|20-28|30|30а|31-69|32-70;

Машинна 1-33|2-34|37-55|38-56;

Прияружна 1-21;

Синельниківська 1-69|2-70;

Славна (Славгородська) 1|2|2а|4|3-53|55-75|6-12|16|18|22|24|28-66|68-94;

Софіївська 2-70|71;

Фортечна 1г;

Рейковий 1-5;

Миколи Краснова 1а|1б|3а.

З 09:00 до 13:00 – графіки відключення світла в Запоріжжі 21 березня очікується на:

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) 23–29|37-39|45-49|35–49|57–59;

Голядкіна 3–9|4–12;

Дубова (Блюхера) 16|18|22–46|41–59|4–14|20|1–13|17–29|33–39|20а;

Кобзаря 3–13|8|1а|4.

З 8:00 до 17:00

Івана Богуна 103|103а|105-115|104-112|116|118|119-135|135а|120-128|130-142|139а|139-145|145а|147-159|56-68|70|72-102|73-83|85|85|87-101|101а;

Ірпінська (Челябінська) 1в|г|д|є|і|ж|з|1-21|21а|2-22|24|23а|25|25а|27-33|33а|24|26-32|34|2а|б|в|г|д|є|ж|з|с|2з|34/Станційна|35-41|43а|45-55|57|36-60|60а|55а;

Абразивна 1|1а|1|3-35|37|2|37а|38а|39|4-36|38;

Автострадна 109|109а|109б|111|113|119|121|127|129|129а|129а|131|135-139|143|147|151-155|18-74|2а|2а|4|6|8|8а|10а|14|16|16а|31|33|37|39|43-49|59|61а|63|67|5|7|7|9-25|29|71|73|79-83|87-91|95а|95-107|76;

Аджарська 1|1|3-15|17|17|2-18;

Актюбинська 1а|1б|1-9|33а|2-12|16-28|30|32|30а|32а|33|35-39 непарні|43|34-40 парні|44|46;

Байдакська (Москворецька) 1-15|2-20;

Батумська 1-29|31а|31-49|32-36|4-30;

Бориса Луцького (Делегатська) 1-17|18-28|19-25|29|2-16;

Братів Мінаєвих (Далекосхідна) 1-11|13-33|14-34|2-12;

В`ячеслава Радіонова (Новоросійська) 1|117|119|121|121а|121|123-169|171-201|201б|203-221|20|48г|48д|48з|48к|50|50|52-86|53-59|61-115 непарні|88

Волинська 1-9|11-21|23а|18-34|2-16;

Волошкова (Волочаївська) 1|2|3|5;

Вуглегірська 128/Автострадна113;

Гранітна 1е|2с|4-10|3|7-11;

Гірська (Горна) 1|1|3-11|13|15|17|2|25|4-30;

Древлянська (Янтарна) 1|5|7|12а|12-30|32|13|15|21|23-39 |2-8 парні|32|36-40;

Дружна 1-41|2|4-40|42а;

Елеваторна 5а|6|7|8|9|9а;

Заполярна 8|10|10а|10б;

Запрудна (Прудова) 22;

Квіткова 1|3|5|2-10;

Килимова 1;

Князя Володимира (Володимирська) 1-17 непарні|2|21-31|37-47|51-57|4-8|12-44|46а

Краматорська 1-11|13-33|14-34|34а|2-12

Крутоярська 1-17|2-24;

Литовська (Білоруська) 1-11|13-31|14-32|2а|2-12|12а|33|34

Мальв (Бабушкіна) 1а|1б|1-43|2-20|22|22а|24-38;

Мокрянська 101а|26|32-36|2а|2-24|40|42|44-48|49-55|5|7|57|59|61|63|64|65|65-71|73|66|73|74-112|116-122|75-101;

Молочна 104б|106|108|108а|110|112|112а|114-120|120а|12|12а|14-34|38|38а|121|121|123-133|137|124|126-134|33|35-41|36|40-76|76б|78а|43|45-65|67а|71-87|71а-87а|71б|71в|78|80-84|86|86а|88-104|104а|89|89а|89б|91а|9-31|91-105|105а|105б;

Мохова 1-7|11-21|14-32|2-12|23|25|27|23а|34|9;

Міська 25|2а|4|6|7;

Новорічна 1-13|2-20;

Панельна 1-7|2-20|22|24-40|9|9а|11-29;

Передатна 1|1|3|10|10|12|11|13|14|16|18|20|20а|22|15|17|17а|19|21|23|2|4|6|8|22|24|23|25|24|26|26|28кв.1-4|27|27а|27а|27|29|28|30|32|34|29|32|34|33|33|35|37|39|36|38|40-64|41-67|5,5г(оп 21),7д,9|5|7|9|9а;

Подільська 1-5 непарні|14|16|18|2-8 парні|7|9-23 непарні;

Полянська (Серпухівська) 1-10 поспіль;

Поліцейська (Нижегородська) 4|6|7;

Природна 11|13|13|13а|16|26;

Рівненська 2|2а|6-28 |27-59 непарні|3-25 |30-34 парні|36|40-50 парні|54;

Садівництва 1|12а|14|2-10|12|3-9|13|13а;

Святогірська (Світлогірська) 1;

Складська 11;

Соломії Крушельницької (Чайковського) 1-11|13-33|33а|14-34|2-12|12а;

Ставкова 5-25|2-24;

Станційна 10|11;

Січова 1-17 непарні|2-24 парні;

Теплохідна 1-25|31|33|10 а,12 б (оп.8/1)|2-10|12-34|35|36;

Теслярська (Донська) 1|1а|1а|1с|3-43|2|4-44|44а;

Фонтанна 1-21|2-22|23-45|24-52;

Хлібна 101|101а|101б|103а|103-167|102|104-110|112|112а|114-128|128а|130а|130/2|130б|130в|130|132-154|167|171-187|28в|30-78|78а|29-99|80а|80-100|102;

Хороводна 18а|18-54|47|56|6|7|8|14|16|9;

Черепична 1-19|10-22|2-6|21-35|24-44|8;

Чернігівська 1-15|19-33|2-42;

Юності 118|120|143|143|147|149.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей. Оновлену інформацію можна знайти на сайті Запоріжжяобленерго.

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