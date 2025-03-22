Дізнайтеся, який прогноз погоди в Запоріжжі на 23 березня зробили синоптики.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 23 березня обіцяє похмурий день, і навіть ранкові прояснення не принесуть суттєвих змін у загальну картину, повідомляє Politeka.

Температура повітря вночі коливатиметься на рівні +6°C, а вдень та підвищуватиметься до +12°C. Температура ввечері знизиться до +9°C. Вітер буде помірним, його максимальна швидкість досягне 3,5 м/с. Ймовірність опадів мінімальна, тому буде сухо впродовж доби.

23 березня — це час, коли "туман з'їдає сніг", що символізує наближення тепла. За народними прикметами, туман на цю добу традиційно вказує на прихід теплої середини травня, а іній може передвістити дощовий день 12 червня. Сині хмари, які швидко рухаються по небу, можуть свідчити про тепло та дощ, хоча у місті цього дня дощів не очікується.

Крім того, саме в цей день у народі часто відбувається перша весняна гроза, що символізує початок нового сезону дощів. Рибалки в цей день також звертають увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, це передвіщає хороший кльов плітки.

Прогноз погоди на 23 березня в Запоріжжі не передбачає серйозних змін, але доба залишиться прохолодною і похмурою.

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