Графіки відключення світла в Запоріжжі 25 березня діятимуть в різних районах міста, повідомляє Політека.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 25 березня: причини

Причиною тимчасових обмежень електроенергії для окремих мешканців є проведення ремонтних робіт на електромережах, необхідних для їх стабільного функціонування.

Згідно з даними обленерго, у вівторок без електрики залишаться жителі кількох вулиць. Так, на Світлій у будинках №16, 18, 20 та 20а знеструмлення буде тривати з 09:00 до 13:00. На Вячеслава Зайцева (колишня Лермонтова) №6 електрики не буде з 09:00 до 14:00.

У другій половині дня ремонтні роботи продовжаться на інших ділянках, зокрема на Світлій №10, 4а, 6 та 6а знеструмлення відбудеться з 13:00 до 17:00. Найдовше без живлення пробудуть на бульварі Центральному №23 та 27, там перебої будуть з 09:00 до 17:00.

Енергетики наголошують, що графіки відключення світла в Запоріжжі 25 березня є запланованими заходами, які спрямовані на технічне обслуговування та модернізацію електромереж. Такі роботи необхідні для запобігання аваріям і покращення якості електропостачання у майбутньому.

Жителів міста просять заздалегідь підготуватися до перебоїв: зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу альтернативних джерел живлення та скоригувати свої плани.

Останні новини України:

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.