Дізнайтеся, який день обіцяє містянам прогноз погоди в Запоріжжі на 26 березня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 26 березня обіцяє теплий, але хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

Температура вдень підніметься до +18°C, а вночі опуститься до +7°C. Сонце буде слабо з'являтися за хмарами, створюючи непогану атмосферу для прогулянок, але без яскравого сонячного світла.

Атмосферний тиск впродовж дня залишається стабільним – 752 мм рт. ст. Вологість повітря змінюватиметься від 41% при розпал дня до 96% вранці. Вітер буде помірний, із швидкістю 1,1–2,4 м/с. Ймовірність опадів на сьогодні дуже низька, що забезпечує сухі і комфортні умови.

Згідно з народними прикметами, 26 березня варто звернути увагу на туман: якщо він присутній цього дня, то літо обіцяє бути дощовим. Також слідкували за прильотом птахів: якщо першими прилітали жайворонки, це означало, що настане тепло, а приліт зябликів пророкував похолодання.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 26 березня підтверджує, що весна потихеньку набирає обертів, але ще зберігається деяка хмарність.

З історії можна згадати, що 2014 року температура повітря в місті сягала рекордних +24°C, тоді як у 1958 році зафіксували мінімум -7°C. Цей день традиційно відзначався змінами температури.

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