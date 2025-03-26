Грошова допомога у Запоріжжі у розмірі 3600 грн на місяць на кожного члена домогосподарства виплачуватиметься протягом трьох місяців, повідомляє Politeka.net.

Естонська рада у справах біженців повідомляє про відкриття онлайн-реєстрації на багатоцільову грошову допомогу для мешканців пріоритетних регіонів.

Надається вразливим категоріям населення. Проте програма також підтримує вразливі категорії населення, що мешкають у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Першими подати заявку зможуть жителі Луганської області, реєстрація для них стартує 23 березня о 9:00.

Пріоритетні категорії, яким надається грошова допомога у Запоріжжі :

Одинокі батьки

Сім’ї, де жінка є єдиним годувальником

Вагітні жінки

Сім’ї з трьома і більше дітьми

Домогосподарства з дітьми до двох років

Особи з інвалідністю І-ІІ групи

Люди похилого віку (60+)

Сім’ї, які втратили житло або постраждали від бойових дій

Як подати заявку?

Перевірити відповідність критеріям

Зареєструватися онлайн (посилання буде доступне з моменту відкриття реєстрації)

Очікувати розгляд заявки (до трьох тижнів)

Отримати виплату на банківський рахунок або через відділення банку/пошти

Важливі умови:

Допомога надається не частіше одного разу на рік.

Особи, які отримують допомогу від інших гуманітарних організацій, не можуть бути учасниками програми.

Домогосподарства, що нещодавно пережили евакуацію чи обстріли, можуть звертатися до місцевої влади для отримання термінової допомоги.

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