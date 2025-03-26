Грошова допомога у Запоріжжі у розмірі 3600 грн на місяць на кожного члена домогосподарства виплачуватиметься протягом трьох місяців, повідомляє Politeka.net.

Естонська рада у справах біженців повідомляє про відкриття онлайн-реєстрації на багатоцільову грошову допомогу для мешканців пріоритетних регіонів.

Надається вразливим категоріям населення. Проте програма також підтримує вразливі категорії населення, що мешкають у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Першими подати заявку зможуть жителі Луганської області, реєстрація для них стартує 23 березня о 9:00.

субсидія

Пріоритетні категорії, яким надається грошова допомога у Запоріжжі :

  • Одинокі батьки

  • Сім’ї, де жінка є єдиним годувальником

  • Вагітні жінки

  • Сім’ї з трьома і більше дітьми

  • Домогосподарства з дітьми до двох років

  • Особи з інвалідністю І-ІІ групи

  • Люди похилого віку (60+)

  • Сім’ї, які втратили житло або постраждали від бойових дій

Як подати заявку?

  • Перевірити відповідність критеріям

  • Зареєструватися онлайн (посилання буде доступне з моменту відкриття реєстрації)

  • Очікувати розгляд заявки (до трьох тижнів)

  • Отримати виплату на банківський рахунок або через відділення банку/пошти

Важливі умови:

  • Допомога надається не частіше одного разу на рік.

  • Особи, які отримують допомогу від інших гуманітарних організацій, не можуть бути учасниками програми.

  • Домогосподарства, що нещодавно пережили евакуацію чи обстріли, можуть звертатися до місцевої влади для отримання термінової допомоги.

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