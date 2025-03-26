Грошова допомога у Запоріжжі у розмірі 3600 грн на місяць на кожного члена домогосподарства виплачуватиметься протягом трьох місяців, повідомляє Politeka.net.
Естонська рада у справах біженців повідомляє про відкриття онлайн-реєстрації на багатоцільову грошову допомогу для мешканців пріоритетних регіонів.
Надається вразливим категоріям населення. Проте програма також підтримує вразливі категорії населення, що мешкають у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
Першими подати заявку зможуть жителі Луганської області, реєстрація для них стартує 23 березня о 9:00.
Пріоритетні категорії, яким надається грошова допомога у Запоріжжі :
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Одинокі батьки
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Сім’ї, де жінка є єдиним годувальником
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Вагітні жінки
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Сім’ї з трьома і більше дітьми
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Домогосподарства з дітьми до двох років
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Особи з інвалідністю І-ІІ групи
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Люди похилого віку (60+)
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Сім’ї, які втратили житло або постраждали від бойових дій
Як подати заявку?
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Перевірити відповідність критеріям
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Зареєструватися онлайн (посилання буде доступне з моменту відкриття реєстрації)
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Очікувати розгляд заявки (до трьох тижнів)
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Отримати виплату на банківський рахунок або через відділення банку/пошти
Важливі умови:
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Допомога надається не частіше одного разу на рік.
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Особи, які отримують допомогу від інших гуманітарних організацій, не можуть бути учасниками програми.
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Домогосподарства, що нещодавно пережили евакуацію чи обстріли, можуть звертатися до місцевої влади для отримання термінової допомоги.
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