Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 31 березня для українців.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 31 березня обіцяє похмурість від самого ранку й до вечора, повідомляє Politeka.

Небо затягнеться хмарами ще зранку і так і залишиться сірим протягом усього дня. Проте синоптики обіцяють, що опадів не буде. Температура повітря вдень підніметься до +16°C, але через густу хмарність і високу вологість у ранкові години буде відчуватися як +9°C.

За прогнозом, у нічний час стовпчик термометра покаже +9°C, а вранці повітря прогріється до +10°C. У денний період температура досягне максимальної позначки +16°C, а ввечері знизиться до +12°C. Вологість коливатиметься протягом доби: найвищий показник зафіксовано вночі — 96%, удень вона знизиться до 65%, а ввечері знову підніметься до 92%. Тиск залишатиметься стабільним на рівні 746–749 мм рт. ст., а вітер буде слабким — не більше 2 м/с уночі та ввечері. Удень пориви вітру досягатимуть 20 м/с.

У цей день у народі чекали на повернення лебедів і цвітіння перших весняних квітів. Люди вірили: якщо лебеді прилетіли раніше, весна буде теплою і швидко набере обертів. Також цей день вважався початком ранніх гроз і періодом цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з’являлися перші квіти, це вважали ознакою теплих перших днів квітня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 31 березня обіцяє стабільне, хоча й похмуре тепло без дощів — можна сміливо планувати прогулянки або виїзди на природу.

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