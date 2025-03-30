В обленерго опублікували графіки відключення світла в Запоріжжі з 31 березня по 6 квітня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі з 31 березня по 6 квітня будуть діяти через проведення планових ремонтних робіт на електричних мережах, повідомляє Політека.

В обленерго повідомляють, що мешканцям міста важливо підготуватися до тимчасових незручностей. Фахівці також додають, що роботи на електромережах охоплюють різні райони.

Зокрема, в понеділок з 9:00 до 12:00 не буде електрики на вулиці Володимира Українця (Новокузнецька), а з 9:00 до 17:00 на бульварі Центральний, включаючи будинки за адресами 16, 16А, 18, 18А та 20.

Графіки відключення світла в Запоріжжі з 31 березня по 6 квітня також передбачають знеструмлення у вівторок на вулиці Сергія Синенка 49, 51, 53, 53а з 9:00 до 13:00.

Крім того, з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишатимуться мешканці Авіаційної (адреси 1, 3, 19, 20, 22-28, 21-33, 30-40, 5-17) та ще кількох прилеглих будинків. З 10:00 до 16:00 також відключать живлення на Антона Незоли (Таганська) для проведення технічного обслуговування.

У середу, з 9:00 до 17:00, заплановане знеструмлення на Батарейній, в будинках за адресами 10, 12-28, 1а, 5-21 та інших. В четвер з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишатимуться мешканці Ангарної 15 та 17, де проводитимуться роботи з оновлення та налаштування мереж.

У п'ятницю, з 8:00 до 17:00, буде знеструмлення на Азовській (будинки 1-9, 11, 2-10), де також відбудеться ремонт електричного обладнання.

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