Наразі в регіоні працюють 174 котельні з 201 і рішення про завершення опалювального сезону в Запоріжжі та області залежить від багатьох факторів.

Повне завершення опалювального сезону у Запоріжжі та області відбудеться після того, як буде ухвалено відповідні рішення, повідомляє Політека.

Це станеться тоді, коли середньодобова температура протягом кількох останніх днів перевищила +8°C. Комунальники вже готуються до проведення гідравлічних випробувань та ремонтів.

В обласному центрі тепло перестали подавати 27 березня. Розпочалися важливі роботи з підготовки тепломереж до наступного періоду.

Наразі в Запорізьському регіоні в роботі перебуває 174 котельні із 201. Тепло мають житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери. Батареї вимкнули лише на території Новоолександрівської, Степненської, Таврійської та Широківської громад.

Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій, зазвичай, повна подача тепла у регіоні настає у період з 1 по 10 квітня, зважаючи на статистику попередніх років.

Крім того, заплановано масштабні ремонтні роботи, серед яких капітальний ремонт чотирьох котлів, заміна трьох насосів і понад 11 тисяч трубопроводів.

Після завершення опалювального сезону в Запорізькій області ремонтні роботи продовжуватимуться до осені, а після закінчення проведуть повторні тестування системи. Це необхідно для забезпечення безперебійної подачі тепла та гарячої води наступної осені та зими..

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