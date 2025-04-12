Грошова допомога у Запоріжжі в 2025 році надається в рамках проекту гуанітарної організації Caritas-Spes Ukraine, повідомляє Politeka.

У рамках цієї ініціативи сума надається тим, хто постраждав від бойових дій, а також вразливим домогосподарствам. Оголошення про запуск проєкту було опубліковане на офіційних сторінках організації в соціальних мережах.

Проєкт Emergency Appeal 2025-2026 зосередиться на підтримці мешканцям постраждалих регіонів, а також тих, хто опинився у складних економічних умовах через наслідки війни. Грошова допомога у Запоріжжі є частиною масштабної програми, яка також охопить інші міста, зокрема Харків, Суми, Павлоград, Камʼянське, Нікополь, Білозерку, Херсон та інші.

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Окрім виплат, проєкт передбачає розподіл гігієнічних наборів для маломобільних громадян у районах, де відсутня підтримка від інших організацій.

В рамках Emergency Appeal 2025-2026 передбачені гроші, які дозволять постраждалим родинам покрити найнеобхідніші витрати, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг і покупку твердого палива для обігріву житла.

Також, для вразливих категорій, таких як люди з інвалідністю або пенсіонери, які проживають у віддалених районах, будуть надані гігієнічні набори. Це дозволить забезпечити базові потреби. Інформація про старт прийому заявок буде оприлюднена пізніше, адже наразі все ще на початковому етапі запуску.

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