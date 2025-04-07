Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 8 квітня та повідомили, якими будуть умови цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 8 квітня обіцяє хмарний ранок і день, але вечір порадує ясним небом, повідомляє Politeka.

Вночі температура повітря коливатиметься між +2°C і +4°C, а вранці та вдень вона залишатиметься на рівні +1°C до +4°C. Вітер буде помірним, з максимальною швидкістю до 6,7 м/с, а вологість повітря протягом дня знизиться з 50% до 35% у вечірні години. Ймовірність опадів у цей день невелика, лише вночі очікується дрібний дощ, але вже вдень і ввечері опади припиняться, і небо стане ясним.

Синоптики також зазначають, що погода цієї доби не буде сильно змінюватися, але запоріжці можуть спостерігати різкі перепади температури. Вітер буде поривчастим, тому не варто забувати про теплі речі на випадок зміни погодних умов, навіть якщо вдень стане тепло.

Згідно з народним прогнозом погоди в Запоріжжі на 8 квітня, цей день має своє особливе значення для жінок, які в цей час завершували останню пряжу. Їм зазвичай говорили: "Не піде на користь", якщо продовжували прясти далі. Схід сонця цього дня, якщо він був світлим, мав значення для прогнозування на найближчий період.

Хоча ранок і день будуть хмарними, вечір принесе більш сприятливі погодні умови для прогулянок, оскільки небо очиститься від хмар. Тож мешканці можуть насолоджуватися вечірнім відпочинком на свіжому повітрі.

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