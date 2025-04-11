Грошова допомога у Запоріжжі та області за проектом Emergency Appeal передбачена на один рік.

Гуманітарною організацією Caritas-Spes Ukraine постраждалим від повномасштабної війни надається грошова допомога у Запоріжжі та області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

У 2025 році в рамках проєкту реалізують такі активності:

багатоцільова підтримка, передбачена особам, які постраждали внаслідок бойових дій, вразливим домогосподарствам;

допоміжні гігієнічні набори для маломобільних громадян на територіях, де не діють інші організації;

гроші на оплату житлово-комунальних послуг та купівлю твердого палива.

Грошова допомога у Запоріжжі та області передбачена на один рік, а продовження залежатиме від багатьох факторів.

Представники гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine повідомили, що благодійний проєкт наразі на стадії запуску, і в даний час триває узгодження всіх важливих аспектів його реалізації. Крім того до нього ще планується додати такі міста: Херсон, Харків та Суми.

Вони також підкреслили, що згодом інформуватимуть про початок активних дій у рамках даного проєкту. Тим, хто бажає долучитися, радять слідкувати за офіційними сторінками місцевих осередків організації в соціальних мережах. Детальну інформацію щодо початку прийому заявок буде надано пізніше.

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