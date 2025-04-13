Подорожчання борщового набору в Запоріжжі стало відчутним для місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Ціни на продукти, що входять до складу борщу, значно піднялися порівняно з минулим роком. Зокрема, картопля здорожчала на 24%, буряк на 40%, а капуста та морква стали дорожчими майже на 100%. Водночас цибуля подешевшала на 14%.

Ситуація відзначається на споживчих ринках міста, де цінники на продукти вже не відповідають минулорічним показникам. Наприклад, на одному з ринків кілограм телятини коштує 180-190 гривень, що на 5-10 гривень більше, ніж ще місяць тому. Картопля на ринку варіюється від 35 до 60 грн за кілограм, морква продається по 55 гривень, а капуста — за 60.

"Ціни зросли, тому доводиться собі відмовляти, відмовляти своїм дітям", — каже одна з місцевих жительок Юлія, коментуючи ситуацію.

Як пояснив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, зростання вартості пов’язане з кількома факторами. Зокрема, через посуху минулого року врожай овочів був на 30% меншим, що сприяло зростанню вартості продуктів. Крім того, здорожчання електроенергії та витрат на транспортування і паливо також вплинуло на вартість. За його словами, надалі очікується стабільність розцінок на овочі.

Подорожчання борщового набору в Запоріжжі відображає загальну тенденцію, яку можна побачити по всій країні, і є відображенням поточних економічних реалій.

Джерело: Суспільне

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