Робота в Запоріжжі пропонується для багатьох шукачів робочого місця, з’явились привабливі вакансії для пенсіонерів.

Внаслідок початку повномасштабної агресії ринок праці в Україні зазнав істотних трансформацій, робота в Запоріжжі все бульше пропонується для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Ми проагалізували низку оголошень на сайті Work.ua.

Минулого року кількість вакансій по Україні з параметром "підходить особам пенсійного віку" зросла на третину - до 54 тисяч.

Зараз робоче місце пропонується компанією з виробництва і продажу мастильних матеріалів. Там шукають експедитора. Головні вимоги до кандидата на цю посаду - досвід роботи на аналогічній посаді, комунікабельність та дисциплінованість.

На посаді потрібно буде отримувати та завантажувати товар, супроводжувати доставку до клієнта, оформлювати первинну документацію до маршруту. Роботодавець пропонує зарплату у розмірі від 25 до 30 тисяч гривень.

Також робота в Запоріжжі для пенсіонерів знайдеться для працьовитого пекаря-формувальника. Основні обов’язки: випікання виробів за технологічними картами (замішування тіста не входить у обов’язки); контроль якості готової продукції; дотримання чистоти та порядку на робочому місці та участь в інвентаризації.



Компанія «Перша Пекарня Твого міста» обіцяє зручний графік роботи 3/3, 4/2 з 6:00 до 18:00 та своєчасну зарплату два рази на тиждень в розмірі 18 тисяч.

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