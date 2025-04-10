Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 11 квітня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 11 квітня обіцяє хмарність, повідомляє Politeka.

Вранці сильний дощ, який послабшає і до обіду припиниться. Протягом дня температура варіюватиметься від +3°C в ранній час до +7°C вдень. Вночі температура опуститься до +3°C, а в ранню та вечірню пору буде відчуватися прохолодно — близько +2°C. Вітер у цей день буде доволі сильним, до 6,2 м/с, що додаватиме холодної вологи у повітрі.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 11 квітня також передбачає підвищену вологість. Вранці вона досягне 93%, а протягом дня знизиться до 57%. Атмосферний тиск буде стабільним — 742 мм рт. ст. У другій половині дня ймовірність опадів знизиться до 45%, тому після обіду атмосфера покращиться, хоча слід бути готовим до можливих невеликих дощів.

В народному прогнозі на цей день відзначають, що наші пращури слідкували за гусьми, адже їхня поведінка могла передбачити кількість води в річках. Якщо гуси летять високо — буде багато води, а якщо низько — до малої осінньої води. Крім того, це період, коли починають лускатися бруньки чорної смородини, калини та червоної бузини.

Особливу увагу варто звернути на велику вірогідність заморозків вночі та вранці. Можливі зниження температури до -1°C, що супроводжуватиметься сильними заморозками — до -5°C вранці, що є ІІІ рівнем небезпечності.

Так що, виходячи на вулицю, краще бути готовим до мокрої і прохолодної атсмосфері. Подбати про теплий одяг та парасольку буде дуже доречно.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.