Графіки відключення світла в Запоріжжі на 11 квітня передбачають планові та термінові ремонти, що вплине на багатьох жителів.

Через графіки відключення світла в Запоріжжі на 11 квітня не буде електроенергії в декількох районах міста, повідомляє Politeka.

Відповідно до інформації від Запоріжжяобленерго, ремонтні роботи триватимуть з 9:00 до 17:00 у різних точках міста.

Зокрема, з 9:00 до 17:00 на вулиці Перемоги, 66В, 68, 70, а також на вулицях, як то: Героїв полку "Азов", Мідна, Ярова, Фабрична, Трудова, Ужгородська та багато інших, буде здійснюватися плановий ремонт електрообладнання. Точний час знеструмлення залежить від конкретної адреси та технічних умов.

Крім того, з 9:00 до 15:00 заплановано термінове знеструмлення на вулиці Величара (Сергія Тюленіна), а з 9:00 до 13:00 на вулиці Каховська, 44, де також проводитимуться термінові ремонтні роботи. Ці заходи можуть призвести до тимчасових перебоїв з електропостачанням у вказаних районах.

Зазначимо, що такі графіки відключення світла в Запоріжжі на 11 квітня — це частина регулярного технічного обслуговування та оновлення електричних мереж, спрямованого на покращення стабільності постачання електроенергії.

Для детальнішої інформації та перевірки наявності графіків у вашому районі, можна звертатися до місцевих енергетичних компаній або уточнити все, що цікавить, через гарячу лінію.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.