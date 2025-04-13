Щоб подати заявку на грошову допомогу в Запоріжжі, потрібно слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках.

Грошова допомога в Запоріжжі та області надається в рамках проєкту Emergency Appeal, що реалізується гуманітарною організацією Caritas-Spes Ukraine, повідомляє Politeka.

Цей проєкт спрямований на підтримку осіб, які постраждали від бойових дій, а також вразливих домогосподарств. Гуманітарне сприяння є важливою складовою рятування людей, які пережили наслідки війни, і надається з метою полегшення їхнього життя та забезпечення необхідними ресурсами.

У 2025 році в рамках проєкту передбачена багатофункціональна підтримка, включаючи виплати для малозабезпечених громадян та кошти на оплату житлово-комунальних послуг.

Також в рамках програми будуть надані гігієнічні набори для маломобільних осіб, яким важко отримати допомогу від інших організацій, що діють у цих районах. Важливо, що програма також передбачає підтримку для закупівлі твердого палива, що є важливим елементом забезпечення тепла в оселях.

Грошова допомога в Запоріжжі та області надається на рік, але можливе продовження терміну залежно від розвитку ситуації в регіоні. Наразі гуманітарна організація знаходиться на етапі запуску проєкту, тому інформація щодо початку прийому заявок буде опублікована пізніше. Вже планується розширення програми на інші міста, зокрема Херсон, Харків та Суми.

Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Caritas-Spes Ukraine в соціальних мережах, де з’явиться детальна інформація про початок подачі заявок.

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