Графіки відключення світла в Запоріжжі на 15 квітня вже можна переглянути та дізнатися, чи вимкнуть електрику саме у вас.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 15 квітня передбачають проведення планових ремонтів електрообладнання, що можуть призвести до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяобленерго.

Розклад враховує цілий ряд адрес, де в період з 09:00 до 17:00 можливі перебої з електропостачанням.

Зокрема, в районі вул. Інженера Лата (Ярославська) та прилеглих вулицях, таких як Зарічна, Зоряна, Каховська, Лісозаводська, Медична, Миколи Яковченка та Мрії, будуть проводитися роботи, що призведуть до знеструмлення в період з 10:00 до 17:00. У цьому ж проміжку часу електроенергію відключать на низці інших вулиць міста, зокрема вулицях Петера Діка (Огарьова), Петра Сагайдачного (Бородинська), Силова та Червоної Рути.

Також буде здійснено ремонт на вулицях Анашкіна, Андрія Лободи (Волзька), Бузкова, Виробнича, Дизельна та інших, що може спричинити тимчасові перебої з електропостачанням в період з 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 15 квітня вказують на важливість попереднього планування та уточнення доступу до електроенергії в зазначений період. Рекомендується перевірити наявність електрики за вказаними адресами для уникнення незручностей під час проведення ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.