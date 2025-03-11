Стоимость аренды квартир в Запорожье одна из самых низких по Украине.

Аренда квартир в Запорожье остается доступной по сравнению с другими городами Украины, однако цены на бюджетное жилье могут значительно разниться в зависимости от района и типа жилья, сообщает Politeka.net.

Предлагаем вашему вниманию наиболее доступные варианты на рынке на март 2025 года. Такие объявления можно найти на сайте OLX.

Самая низкая цена аренды квартир в Запорожье зафиксирована в Хортицком районе, где двухкомнатную квартиру площадью 51 м² можно снять за 1999 грн. в месяц. Это редкий случай, когда двухкомнатное жилье стоит дешевле однокомнатных вариантов, вероятно, квартира нуждается в ремонте или находится в старом доме без современных удобств.

Второй самый дешевый вариант – однокомнатная квартира в Коммунарском районе, съем которой составляет 2000 грн в месяц. Ее площадь 36 м² является стандартным размером для компактного жилья.

Несколько дороже аренда квартир в Запорожье в Александровском районе. Там арендовать однокомнатную квартиру стоит за 2300 грн. Она имеет площадь 25 м2, что может указывать на ее малую площадь и, вероятно, статус малосемейки.

Напомним, также эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости арендного жилья весной. Как отмечает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, главными факторами подорожания будут инфляция и повышенный спрос в определенных регионах.

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