Графики отключения света в Запорожье 20 марта коснутся нескольких улиц города в разные временные рамки, сообщает Политека.

По информации энергетических служб, графики отключения света в Запорожье 20 марта относятся к следующим районам: с 09:00 до 15:00 – Земского врача Лукашевича, 6б; с 09:00 до 17:00 – бульвар Центральный, 19А, 19Б, 19В, 21. Причина – плановый ремонт электрооборудования.

По той же причине обесточат и другие улицы города: с 10:00 до 17:00 – ул. Лесничество, дома 1-9, 2-12, 14; с 10:00 до 16:00 – ул. Глиссерная, 1, 1А; с 11:00 до 17:00 – ул. Севастопольская, дома 1-11, 2, 4, 6, 6Б, 8.

Как отмечают в ответственных службах, это связаны с плановыми работами на электросетях. Такие мероприятия проводятся для улучшения стабильности электроснабжения и избегания аварийных ситуаций в будущем.

Жителям города советуют заранее подготовиться к временному обесточиванию и следить за обновлениями на сайтах энергоснабжающих компаний.

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