Вартість оренди квартир у Запоріжжі одна з найнижчих по Україні.

Оренда квартир у Запоріжжі залишається доступною порівняно з іншими містами України, проте ціни на бюджетне житло можуть значно відрізнятися залежно від району та типу житла, повідомляє Politeka.net.

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Найнижча ціна оренди квартир у Запоріжжі зафіксована у Хортицькому районі, де двокімнатну квартиру площею 51 м² можна зняти за 1999 грн. на місяць. Це рідкісний випадок, коли двокімнатне житло коштує дешевше за однокімнатні варіанти, ймовірно, квартира потребує ремонту або знаходиться в старому будинку без сучасних зручностей.

Другий найдешевший варіант – однокімнатна квартира в Комунарському районі, оренда якої складає 2000 грн на місяць. Її площа 36 м є стандартним розміром для компактного житла.

Дещо дорожча оренда квартир у Запоріжжі в Олександрівському районі. Там орендувати однокімнатну квартиру коштує за 2300 грн. Вона має площу 25 м2, що може вказувати на її малу площу та, ймовірно, статус малосімейки.

Нагадаємо, також експерти прогнозують помірне зростання вартості орендного житла навесні. Як зазначає оглядач ринку нерухомості Вікторія Берещак, головними чинниками подорожчання будуть інфляція та підвищений попит у певних регіонах.

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