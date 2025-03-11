У зв’язку з плановими ремонтами електрообладнання, Запоріжжяобленерго оприлюднило нові графіки відключення світла в Запоріжжі 12 березня.

Місцевих мешканців просять заздалегідь підготуватися до перебоїв із електропостачанням, переглянувши графіки відключення світла у Запоріжжі 12 березня, пише Політека.

За даними Запоріжжяобленерго, знеструмлення торкнеться кількох районів міста.

З 11:00 до 17:00 електропостачання не буде на вулицях Вагонна, у тому числі у будинках за адресами 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 39, 41-51,44.

Також з 10.00 до 16.00 перебої з подачею електроенергії очікуються за адресою вул. Інженера Преображенського, 17. З 10.00 до 12.00 електрику тимчасово відключать на вулиці Українська, 2б.

Судячи з розкладу, електроенергії не буде з 9 до 17 години дня на вулицях Івана Богуна, у тому числі за адресами 12-16, 13-49, 18-50, 51-67, 52, 54, 69, 71, 71а.

Електрику також відключать на вулицях Леоніда Жаботинського (будинки 19 та 28) з 09:00 до 16:00. Тимчасово припинять постачання електрики та на Оріхівському шосе, 10, 10 (блоки 5 та 6). Електропостачання відновиться після завершення робіт о 15.00.

Знеструмлять і вулицю Бочарова (1, 1 п.1, 1 п.2, 3) також плануються з 09:00 до 12:00.

Користувачам слід орієнтуватися на графіки відключення світла у Запоріжжі 12 березня, щоб мінімізувати незручності. Оновлену інформацію можна отримати на сайті Запоріжжяобленерго.

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