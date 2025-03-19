Графіки відключення світла в Запоріжжі 20 березня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через проведення планових ремонтних робіт.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 20 березня торкнуться кількох вулиць міста у різні часові проміжки, повідомляє Політека.

За інформацією енергетичних служб, графіки відключення світла в Запоріжжі 20 березня стосуються таких районів: з 09:00 до 15:00 – Земського лікаря Лукашевича, 6б; з 09:00 до 17:00 – бульвар Центральний, 19А, 19Б, 19В, 21. Причина – плановий ремонт електрообладнання.

З тієї ж причини знеструмлять і інші вулиці міста: з 10:00 до 17:00 – вул. Лісництво, будинки 1–9, 2–12, 14; з 10:00 до 16:00 – вул. Глісерна, 1, 1А; з 11:00 до 17:00 – вул. Севастопольська, будинки 1-11, 2, 4, 6, 6Б, 8.

Як зазначають у відповідальних службах, це пов’язано з плановими роботами на електромережах. Такі заходи проводять для покращення стабільності електропостачання та уникнення аварійних ситуацій у майбутньому.

Жителям міста радять заздалегідь підготуватися до тимчасового знеструмлення та слідкувати за оновленнями на сайтах енергопостачальних компаній.

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