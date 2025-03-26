Містян попереджають, що будуть діяти графіки відключення світла в Запоріжжі 27 березня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 27 березня стосуватимуться кількох районів, повідомляє Політека.

Як інформують в обленерго, це буде пов'язано із ремонтом обладнання. Відповідно до таблиці, яку надало підприємство, у четвер в місті будуть проходити як планові, так і термінові роботи.

Так, з 09:00 до 17:00 знеструмлять бульвар Центральний. Енергетики будуть планово ремонтувати обладнання для забезпечення належного технічного стану мереж.

Окрім цього, з 10:00 до 16:00 без електрики залишаться мешканці вулиці Зеленої, зокрема будинки за номерами 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8.

Водночас на проспекті Інженера Преображенського з 11:00 до 13:00 проводитимуться термінові роботи, що призведе до знеструмлення будинку 17.

З 13:00 до 15:00 не буде електроенергії на Василя Сергієнка (Задніпровська) 33 п.1–4.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 27 березня 2025 року можуть вплинути на роботу громадських установ і підприємств, тому жителі міста повинні врахувати ці тимчасові обмеження. Варто зазначити, що енергетики будуть працювати над усуненням неполадок, щоб забезпечити стабільне електропостачання.

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