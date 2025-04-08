Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 9 квітня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 9 квітня передбачає похмуру атмосферу з дощами в середині дня, повідомляє Politeka.

Ранок у місті буде хмарним, але без опадів. Температура вночі та на ранок буде коливатися в межах 0-2°C, в той час як вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5-6°C. Після обіду з’являться загроза дощових опадів, які триватимуть до вечора. Середня вологість повітря протягом дня змінюватиметься від 57% вночі до 86% ввечері. Вітер буде поривчастим: вранці 2,2 м/с, а до обіду може посилитися до 31 м/с. Прогнозоване зниження атмосферного тиску, що становитиме 751 мм рт. ст. вдень.

Народний прогноз погоди на 9 квітня у Запоріжжі свідчить, що з теплих країв продовжують повертатися птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибіс летить низько, то це є ознакою тривалої сухої атмосфери. Якщо він кричить у вечірній час, варто очікувати ясність на наступний день. За народними прикметами, якщо весняний лід не розтане або залишиться на березі, це може свідчити про холодне літо.

Отже, 9 квітня в Запоріжжі буде похмуро, з дощами вдень та зниженням температури. Вечір принесе полегшення, і дощі поступово припиняться. В цей день варто врахувати, якщо плануєте прогулянки чи інші заходи на відкритому повітрі.

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