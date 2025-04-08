Графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 квітня через необхідність підтримки належного функціонування міських мереж.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 квітня передбачають проведення планових ремонтних робіт на різних вулицях міста, повідомляє Politeka.

Ремонтні роботи розпочнуться о 9:00 і триватимуть до 17:00. У цей час без електропостачання залишаться мешканці вулиць Вороніна, Вячеслава Зайцева (Лермонтова), Віктора Пеннера (Скрябіна), Калинова (Колонтай), Кам’янсько-Дніпровська, Космічна, Кошова (Благоєва), Лікарська, Наливайка, Перемоги, Північнокільцева та інші.

Окрім цього, плановий ремонт електрообладнання також передбачає тимчасове знеструмлення на вул. Козака Бабури, Ювілейному проспекті та вул. Адмірала Ушакова з 9:00 до 16:00.

Ремонтні роботи проводяться в рамках планового обслуговування та покращення електричних мереж для забезпечення стабільної подачі електроенергії в майбутньому. У цей час на зазначених територіях буде припинено електропостачання, і місцеві мешканці можуть відчувати тимчасові незручності.

Важливо, що вказані графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 квітня стосуються конкретних часових проміжків, тому жителі повинні бути готові лише в зазначені години.

Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і в разі необхідності заздалегідь підготуватися. Ремонт електрообладнання є важливою частиною підтримки належного функціонування міських мереж і сприяє покращенню якості надання комунальних послуг у майбутньому.

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