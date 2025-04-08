Якщо ви не маєте можливості звернутися до Пенсійного фонду україни особисто, ви можете оформити або поновити пенсію в Запоріжжі дистанційно.

Українці можуть оформити чи поновити пенсію в Запоріжжі, навіть якщо перебувають на тимчасово окупованій території, повідомляє Politeka.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління ПФУ в Запорізькій області Сергій Кам'янченко.

Для цього доступний онлайн-портал ПФУ, на якому можна подати заяву та пройти ідентифікацію.

Для оформлення через Портал ПФУ потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнити заяву на призначення коштів та прикріпити скановані копії необхідних документів. Ідентифікацію можна пройти кількома способами: особисто в відділеннях Ощадбанку або Пенсійного фонду, віддалено через "Дія.Підпис" або за допомогою відеозв’язку.

Щоб поновити пенсійні виплати, необхідно подати заяву до сервісного центру ПФУ, звернувшись до одного з центрів або скористатися виїзними центрами Пенсійного фонду, що працюють на хабах для внутрішньо переміщених осіб. Адреси сервісних центрів ПФУ в Запоріжжі: просп. Соборний, 148-Б; вул. Олександрівська, 10; вул. Гагаріна, 2-Б.

Для поновлення виплат також необхідно особисто звернутися до сервісного відділу та надати документ, що посвідчує особу. Важливо, що виплата пенсії в Запоріжжі може бути припинена, якщо не отримували її протягом шести місяців поспіль, однак у такому разі можливе поновлення через подання заяви та необхідні документи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.