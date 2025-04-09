Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Запоріжжі на 10 квітня, тому варто дізнатися про нього детальніше.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 10 квітня в обіцяє похмурість, і хмари займатимуть своє місце на небі протягом усього дня, повідомляє Politeka.

Ранок розпочнеться з температури +1°C, а вже до 12 години температура підніметься до +6°C. Вітер буде помірний, до 5,2 м/с, і опадів не очікується. Температура повітря вночі опуститься до -1°C, а вдень температура залишатиметься досить стабільною на рівні +6°C. До вечора температурні показники трохи знизяться до +4°C.

Вологість повітря буде коливатися від 83% вранці до 31% вдень, а атмосферний тиск поступово зменшуватиметься. Ймовірність опадів протягом дня залишатиметься низькою, лише під вечір можливі невеликі дощі з ймовірністю 24%.

Прогноз погоди в Запоріжжі за останні 130 років відзначає максимальні температури на рівні 25°C, зафіксовані в 2024 році, і мінімальні до -5°C, що було в 1956 році.

Цей день пов'язаний із спостереженнями за природними явищами. У стародавні часи, коли закінчувалися заморозки, люди виганяли худобу на пасовиська, готуючись до тепліших днів. З цього дня, за народними віруваннями, починали літати джмелі та комарі.

Також наші предки уважно спостерігали за птахами, і якщо птахи будували свої гнізда на сонячній стороні, це означало, що літо буде холодним, а якщо на тіньовій — теплим. Ці прикмети свідчили про важливість природи у визначенні погодних умов на майбутнє.

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