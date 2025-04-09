Графіки відключення світла в Запоріжжі на 10 квітня включають термінові та планові ремонти електрообладнання, що спричинять перебої в електропостачанні на кількох вулицях міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Зокрема, з 09:00 до 13:00 відбудеться не буде електропостачання на вул. Грабовського (Котляревського), Зачиняєва, Кайдашева (Платова). Це частина термінових робіт, які здійснюватимуться для забезпечення стабільної роботи електричних мереж.

Крім того, на деяких вулицях міста також будуть проводитись планові ремонти. З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі таких вулиць, як бул. Центральний, вул. Патріотична, Автодорівська, Міська, Краматорська, Волинська . Під час планових робіт можуть відбутися тимчасові перебої з електропостачанням, які триватимуть протягом дня.

Окрім цього, з 11:00 до 14:00 на вул. Абрагама Коопа (Істоміна), Кам'янсько-Дніпровська та інших територіях проводитимуться термінові ремонти, що спричинять знеструмлення. Тому жителям цих районів також слід врахувати можливі тимчасові незручності.

Завчасно плануйте свої справи, адже графіки відключень світла на 10 квітня в Запоріжжі охоплюють велику кількість вулиць та районів. Рекомендується мати резервне джерело живлення або інші засоби, які допоможуть уникнути незручностей. Слідкуйте за актуальними оновленнями, щоб своєчасно підготуватись до робіт з ремонту електрообладнання.

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