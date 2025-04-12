Синоптики поділилися прогнозом погоди в Запоріжжі на 13 квітня і розкрили всі деталі умов цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 13 квітня обіцяє ясний та безхмарний день, після похмурого ранку, повідомляє Politeka.

Вранці небо буде вкрите хмарами, але до полудня ситуація зміниться, і сонце прогляне через хмари, забезпечуючи теплий день. Температура вдень підніметься до 11°C, а ввечері залишатиметься на рівні 9°C, що зробить погоду комфортною для прогулянок.

Тиск у Запоріжжі на 13 квітня буде високим, поступово підвищуючись протягом дня з 753 мм до 758 мм. На це варто звернути увагу, адже попри те, що такий тиск не є критичним, він може спричиняти неприємні відчуття для людей, чутливих до змін тиску, зокрема при головних болях або артеріальній гіпотонії.

Вологість повітря вранці буде дуже високою, досягнувши 98%, але з часом зменшиться до 69% ввечері, що підтверджує покращення погодних умов. Вітер буде помірним і нестабільним, зі швидкістю від 1 м/с вранці до 4 м/с в обідній час, що також сприятиме хорошій атмосфері.

З народного прогнозу можна дізнатися, що спостереження за перелітними птахами мають своє значення. Якщо вони після прильоту довго не щебечуть або раптово замовкають, це може свідчити про погіршення погодних умов. Однак, в цей день у містіі таких змін не очікується, і дощів не передбачається.

У цілому день обіцяє чудові можливості для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки ясне небо, комфортні температури та відсутність опадів створюють сприятливі умови для прогулянок.

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