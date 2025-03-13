Денежная помощь для переселенцев в Запорожье предоставляется не всем, а только тем, кто отвечает определенным критериям.

В этом году Каритас Австрия вместе с Каритас Украина запустили денежную помощь для переселенцев в Запорожье, направленную на предоставление убежища и решение жилищных проблем, сообщает Politeka.net.

Кроме ВПЛ в Запорожской области деньги получат в Донецкой и Днепропетровской областях.

Будут предоставлять следующие услуги:

▪ ремонт поврежденных в результате российской агрессии домов и их утепление;

▪ обеспечение твердым топливом для обогрева жилья зимой для уязвимых категорий населения;

▪ компенсация аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

Поддержка продлится до конца сентября 2025 года.

Получить выплаты могут жители Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, если их доход не превышает 6318 грн. и они соответствуют одному из следующих критериев:

▪ одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;

▪ семьи с беременной женщиной или кормящей мамой и ребенком до 3 лет;

▪ члены семьи с инвалидностью (1-2 группы или инвалидность с детства) или с серьезными хроническими заболеваниями;

▪ одинокие люди старше 60 лет (лица без поддержки родных);

▪ многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Более подробную информацию о получении денежной помощи для переселенцев в Запорожье можно узнать по номеру горячей линии 0800336734 (работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00).

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