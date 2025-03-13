Цього року Карітас Австрія разом з Карітас Україна запустили грошову допомогу для переселенців в Запоріжжі спрямовану на надання притулку та вирішення житлових проблем, повідомляє Politeka.net.

Крім ВПО в Запоріжській області, гроші отримають в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Надаватимуть такі послуги:

▪ ремонт пошкоджених внаслідок російської агресії будинків та їх утеплення;

▪ забезпечення твердим паливом для обігріву житла взимку для вразливих категорій населення;

▪ компенсація оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка триватиме до кінця вересня 2025 року.

карітас

Отримати виплати можуть жителі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, якщо їхній дохід не перевищує 6318 грн і вони відповідають одному з наступних критеріїв:

▪ самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

▪ сім'ї з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми, та дитиною до 3 років;

▪ члени родини з інвалідністю (1-2 групи чи інвалідність з дитинства) або з серйозними хронічними захворюваннями;

▪ самотні люди старші за 60 років (особи без підтримки рідних);

▪ багатодітні сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Більш детальну інформацію щодо отримання гршової допомоги для переселенців у Запоріжжі можна дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 336 734 (працює з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 16:00).

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