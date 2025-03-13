Грошова допомога для переселенців в Запоріжжі надається не всім, а лише тим, хто відповідає певним критеріям.

Цього року Карітас Австрія разом з Карітас Україна запустили грошову допомогу для переселенців в Запоріжжі спрямовану на надання притулку та вирішення житлових проблем, повідомляє Politeka.net.

Крім ВПО в Запоріжській області, гроші отримають в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Надаватимуть такі послуги:

▪ ремонт пошкоджених внаслідок російської агресії будинків та їх утеплення;

▪ забезпечення твердим паливом для обігріву житла взимку для вразливих категорій населення;

▪ компенсація оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка триватиме до кінця вересня 2025 року.

Отримати виплати можуть жителі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, якщо їхній дохід не перевищує 6318 грн і вони відповідають одному з наступних критеріїв:

▪ самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

▪ сім'ї з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми, та дитиною до 3 років;

▪ члени родини з інвалідністю (1-2 групи чи інвалідність з дитинства) або з серйозними хронічними захворюваннями;

▪ самотні люди старші за 60 років (особи без підтримки рідних);

▪ багатодітні сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Більш детальну інформацію щодо отримання гршової допомоги для переселенців у Запоріжжі можна дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 336 734 (працює з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 16:00).

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