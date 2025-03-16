Украинцам рассказали, произойдет ли повышение тарифов в Запорожье на газ, тепло и электроэнергию.

Повышение тарифов в Запорожье до конца отопительного сезона не произойдет посредством инициативы "Зимняя поддержка", сообщает Politeka.

Это было подтверждено Кабинетом Министров Украины, который решил, что цены на коммунальные услуги не изменятся до конца апреля 2025 года.

Следовательно, стоимость газа для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за 1 куб. м по 30 апреля 2025 года. Это решение позволяет украинцам избежать дополнительных расходов на газ до начала мая, когда правительство может пересмотреть действующие цены.

Что касается электроэнергии, то цены на нее также не претерпят изменений до конца апреля - стоимость составляет 4,32 грн. за 1 кВт-ч. Для потребителей с двухзонными счетчиками ночной тарифный план остается на уровне 2,16 гривны за 1 киловатт. Отдельно для использующих электроотопление стоимость составляет 2,64 грн/кВт-ч за объем до 2000 кВт-ч в месяц и 4,32 грн/кВт-ч при превышении лимита.

Следовательно, повышение тарифов в Запорожье в 2025 году не ожидается до конца апреля, что позволит горожанам сохранить стабильность в своих расходах на коммунальные услуги во время отопительного сезона.

Последние новости Украины:

Напомню, что Politeka писала об аренде квартир в Запорожье: в каком районе можно найти жилье за ​​2 тысячи гривен.

Также Politeka сообщала об завершении отопительного сезона в Запорожье: когда отключат отопление.

Как Politeka информировала о бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье: где могут разместиться переселенцы.