Ко Дню защиты детей украинцы могут получить денежную помощь в Запорожье , которая составляет 2 тысячи гривен на каждого ребенка, сообщает Politeka.

Выплаты будут произведены в соответствии с распоряжением начальника Энергодарской МВА, и они будут доступны до 1 июня 2025 года – к празднику Дня защиты детей.

Поддержка предоставляется семьям, чьи близкие защищали Украину в составе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии или Пограничной службы, а также погибшим, борясь за независимость Украины. Для получения выплаты необходимо, чтобы семья была зарегистрирована в Энергодаре до 24 февраля 2022, а малыши, на которых оформляют поддержку, были несовершеннолетними.

Для получения поддержки необходимо подать заявление и несколько документов, включая копию паспорта, идентификационного кода, справку об участии в войне, свидетельство о рождении ребенка, а также подтверждение семейного правоотношения. Все эти документы можно подать в бумажной форме или отправить отсканированные копии на электронный адрес. Заявления принимаются до 1 июня.

Эта денежная помощь в Запорожье является частью поддержки семей военных, защищающих территориальную целостность Украины. Выплаты позволят хотя бы отчасти облегчить быт семей защитников в это сложное время.

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