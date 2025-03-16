Українцям розповіли, чи відбудеться підвищення тарифів у Запоріжжі на газ, тепло та електроенергію.

Підвищення тарифів у Запоріжжі до кінця опалювального сезону не відбудеться за допомогою ініціативи "Зимова підтримка", повідомляє Politeka.

Це було підтверджено Кабінетом Міністрів України, який вирішив, що ціни на комунальні послуги не змінюватимуться до кінця квітня 2025 року.

Отож, вартість газу для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за 1 куб. м до 30 квітня 2025 року. Це рішення дозволяє українцям уникнути додаткових витрат на газ до початку травня, коли уряд може переглянути діючі розцінки.

Що стосується електроенергії, то ціни на неї також не зазнають змін до кінця квітня - вартість складає 4,32 грн за 1 кВт-год. Для споживачів з двозонними лічильниками нічний тарифний план залишається на рівні 2,16 гривень за 1 кіловат. Окремо для тих, хто використовує електроопалення, вартість становить 2,64 грн/кВт-год за обсяг до 2000 кВт-год на місяць і 4,32 грн/кВт-год при перевищенні ліміту.

Отже, підвищення тарифів у Запоріжжі у 2025 році не очікується до кінця квітня, що дозволить мешканцям міста зберегти стабільність у своїх витратах на комунальні послуги під час опалювального сезону.

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