Грошова допомога в Запоріжжі спрямова на підтримку родин, які цього потребують.

До Дня захисту дітей українці можуть отримати грошову допомогу в Запоріжжі, яка становить 2 тисячі гривень на кожну дитину, повідомляє Politeka.

Виплати будуть здійснені відповідно до розпорядження начальника Енергодарської МВА, і вони будуть доступні до 1 червня 2025 року — до свята Дня захисту дітей.

Підтримка надається родинам, чиї близькі захищали Україну у складі Збройних Сил України (ЗСУ), Національної гвардії або Прикордонної служби, а також тим, хто загинув, борючись за незалежність України. Для отримання виплати необхідно, щоб родина була зареєстрована в Енергодарі до 24 лютого 2022 року, а малюки, на яких оформлюють підтримку, були неповнолітніми.

Для отримання підтримки необхідно подати заяву та кілька документів, зокрема копію паспорта, ідентифікаційного коду, довідку про участь у війні, свідоцтво про народження дитини, а також підтвердження сімейних правовідносин. Усі ці документи можна подати в паперовій формі або надіслати відскановані копії на електронну адресу. Заяви приймаються до 1 червня.

Ця грошова допомога в Запоріжжі є частиною підтримки родин військових, які захищають територіальну цілісність України. Виплати дозволять хоча б частково полегшити побут родин захисників у цей складний час.

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